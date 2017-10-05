Фото: пугающая находка, сделанная с помощью Google Maps

Речь идет о поле, в котором, как кажется сперва, замерло множество людей или даже зомби, но если присмотреться, то это всего лишь огородные пугала. В то же время сходу сложно дать логическое объяснение тому, почему в поле вдоль дороги так много чучел.

Фото: Google Maps

Как поясняет Postimees, на самом деле это художественная инсталляция The Silent People («Молчаливый народ»), которая находится в Суомуссалми на северо-востоке Финляндии. Портал TripAdvisor отмечает, на рассвете огородные пугала смотрятся зловеще, пугая проезжающих мимо людей.

Фото: Google Maps

Композиция «Молчаливый народ» была сделана местным художником Рейо Кела. Более 1000 чучел стоят в этом поле, что в 30 километрах от центра Суомуссалми, с осени 1994 года. Художник не объясняет, кого изображают молчаливые люди. Каждый человек должен решить это сам.

Фото: Google Maps

Посмотреть эту инсталляцию можно по адресу Viitostie 547, 89600, Суомуссалми, подробнее читайте на домашней странице Суомуссалми.