На реконструкцию Пярнуского аэропорта будет выделено 20 млн евро

Как сообщила пресс-служба Минэкономики, государство инвестирует в модернизацию предприятия порядка 20 млн евро, а также 400 тыс. евро ежегодно на поддержание деятельности.

По предварительным подсчетам, обновленный аэропорт сможет обслуживать до 50 тыс. пассажиров в год. Протяженность новой взлетно-посадочная полосы составит 2 тыс. метров, ширина - 30 метров, площадь пассажирского терминала - порядка 700 кв. метров, он сможет одновременно принимать до 80 человек.

"Главная цель реконструкции заключается в восстановлении возможности осуществлять международные чартерные авиарейсы, которые будут приносить доход местным предпринимателям и жителям. Аэропорт позволит повысить региональную конкурентоспособность Пярну как туристического объекта, принести доходы от налогов", - пояснила К.Симсон, слова которой приведены в пресс-релизе.

По словам министра, важно, что "город в будущем начнет вкладывать средства на содержание объекта".

"Было известно заранее, что государство вложит 20 млн евро при условии, что Пярну потом подключится к расходам на содержание аэропорта. В августе горсобрание решило, что город займется поддержанием его работоспособности, - сказал мэр Пярну. -Чем лучше мы подготовим аэропорт к работе, тем меньше будут расходы на его содержание, в том числе расходы города".

Завершение модернизации аэропорта намечено на весну 2020 года.

Пярну - портовый город на юго-западе Эстонии, четвертый по величине и по численности населения город в стране.