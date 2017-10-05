Лжеполицейские выманили у финских пенсионеров полмиллиона евро

Как сообщает Yle, в этом году полиция зарегистрировала уже более 500 подобных случаев. Злоумышленники обманным путём заполучили более полумиллиона евро.

Как правило, именно пожилые люди становятся жертвами мошенников, - введенные в заблуждение, пенсионеры передают коды интернет-доступа к своим счетам прямо по телефону, пишет fontanka.fi.

Полиция подчеркивает, что данные интернет-банкинга и другую информацию ни при каких обстоятельствах не стоит разглашать посторонним - настоящие власти не задают таких вопросов.