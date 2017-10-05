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Лжеполицейские выманили у финских пенсионеров полмиллиона евро

Rus.Postimees.ee
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Деньги. Фото иллюстративное. | ФОТО: AFP / Scanpix

В Финляндии участились случаи, когда мошенники выдают себя за полицейских или других представителей власти, чтобы выманить деньги у пожилых людей.

Как сообщает Yle, в этом году полиция зарегистрировала уже более 500 подобных случаев. Злоумышленники обманным путём заполучили более полумиллиона евро.

Как правило, именно пожилые люди становятся жертвами мошенников, - введенные в заблуждение, пенсионеры передают коды интернет-доступа к своим счетам прямо по телефону, пишет fontanka.fi.

Полиция подчеркивает, что данные интернет-банкинга и другую информацию ни при каких обстоятельствах не стоит разглашать посторонним - настоящие власти не задают таких вопросов.

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