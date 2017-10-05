Кальюлайд: у каждого ребенка должна быть возможность поступить в эстонскую школу

Уже в детском саду должно проводиться обучение языку на ранней стадии и нужно стремиться к тому, чтобы к окончанию детского сада у детей имелись определенные навыки и была возможность без проблем поступить в школу с эстонским языком обучения, сказала Кальюлайд, выступая в четверг в Юриской гимназии.

Президент отметила, что она и ранее, в том числе в иноязычных школах, говорила, что не считает вероятным существование в Эстонии в дальнейшем будущем многоязычной школьной системы.

По словам Кальюлайд, в Эстонии хорошая среда и сюда каждый год прибывают тысячи человек из других стран ЕС, которые хотели бы отдавать своих детей в эстонские школы.