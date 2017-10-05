Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Кальюлайд: у каждого ребенка должна быть возможность поступить в эстонскую школу

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Керсти Кальюлайд | ФОТО: facebook

Эстония должна иметь возможность гарантировать детям владение эстонским языком к окончанию детского сада на уровне, позволяющем поступить в эстоноязычную школу, сказала президент Керсти Кальюлайд.

Уже в детском саду должно проводиться обучение языку на ранней стадии и нужно стремиться к тому, чтобы к окончанию детского сада у детей имелись определенные навыки и была возможность без проблем поступить в школу с эстонским языком обучения, сказала Кальюлайд, выступая в четверг в Юриской гимназии.

Президент отметила, что она и ранее, в том числе в иноязычных школах, говорила, что не считает вероятным существование в Эстонии в дальнейшем будущем многоязычной школьной системы.

По словам Кальюлайд, в Эстонии хорошая среда и сюда каждый год прибывают тысячи человек из других стран ЕС, которые хотели бы отдавать своих детей в эстонские школы.

Наверх