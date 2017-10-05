Картина дня: началось предварительное голосование, спасатели проверят дома жителей Эстонии и процесс Сависаара

Испания отвергла вариант переговоров с властями Каталонии

Власти Испании отвергли вариант переговоров с Каталонией о независимости: в заявлении премьера Мариано Рахоя, которое цитирует AFP, подчеркивается, что Мадрид не склонится перед "шантажом" Барселоны. Читайте далее...

«Очевидец»: все чаще о случаях семейного насилия узнают благодаря смелым детям

«Очевидец» обнародовал звонки детей в службу спасения: дети просили прислать полицейских для того, чтобы унять повздоривших родителей. Читайте далее...

С завтрашнего дня спасатели начнут ходить по домам жителей Эстонии

Завтра, 6 октября, Спасательный департамент начинает консультирование перед началом зимнего сезона, чтобы помочь жителям Ляэне- и Ида-Вирумаа сделать их дома безопаснее. Читайте далее...

Украина выдворила корреспондента телеканала НТВ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о выдворении из страны корреспондента программы «Центральное телевидение» телекомпании НТВ Вячеслава Немышева, который был задержан накануне в Киеве. Читайте далее...

В Эстонии начинается предварительное голосование на местных выборах

В четверг, 5 октября, начинается предварительное и электронное голосование на выборах в органы местного самоуправления. Читайте далее...

Сарапуу тяжело болен и не может участвовать в процессе по делу Сависаара

Бывший вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу тяжело болен и поэтому не может выступить в качестве свидетеля на процессе по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара. Читайте далее...

Убийство на подлодке: изобретатель реализовал сексуальные фантазии

Прокуроры считают, что датский изобретатель Петер Мадсен хладнокровно убил журналистку Ким Валль во время воплощения своих сексуальных фантазий, а потом расчленил тело и утопил его в море. Читайте далее...

Вопрос читателя: смогу ли я с нового года использовать рабочий автомобиль для личных поездок?

В редакцию портала Rus.Postimees обратился читатель, у которого возникли вопросы относительно нового закона об использовании рабочей машины в личных целях. Читайте далее...

Избирком: электронное голосование стартовало в Эстонии без сбоев

Электронное голосование на местных выборах стартовало успешно и без сбоев, заявил руководитель Государственной службы по организации выборов Прийт Винкель. Читайте далее...

Галерея: смотрите, как принимал ресторан Rae читателей портала Rus.Postimees и что было потом

По уважительным обстоятельствам ужин на четверых в ресторане Rae, обещанный победителю нашего розыгрыша в сентябре в честь начала учебного года, состоялся вчера, накануне Дня учителя. А что, тоже символично. Читайте далее...

Сарапуу: Сависаар всегда стремился сам все решать

Согласно показаниям, которые бывший вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу дал в ходе предварительного следствия по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара, Сависаар всегда стремился сам все решать в горуправе. Читайте далее...

Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП: есть пострадавшие

Сегодня около восьми часов утра в Валгамаа микроавтобус Atko Bussiliinid, ехавший по маршруту Валга-Ребаземыйза-Валга, попал в ДТП. По словам водителя, у автомобиля отказали тормоза. По разным данным, пострадали от четырех до шести человек. Читайте далее...