Галерея: в Тарту после капремонта открылся Арочный мост

На время ремонтных работ, которые начались в апреле, пешеходам в центре города приходилось проходить лишние 700 метров, чтобы перебраться с одного берега реки на другой, пишет Rus.ERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

В ходе работ стоимостью 780 000 евро строители на полметра расширили пешеходные дорожки моста, обновили систему освещения и электроснабжения. Помимо этого на мосту построили новые лестницы и пандусы, которые упростят передвижение людей с детскими колясками, инвалидов и велосипедистов.

Арочный мост был построен в 1959 году.