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Галерея: в Тарту после капремонта открылся Арочный мост

Rus.Postimees.ee
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После капитального ремонта в Тарту с 5 октября открыт Арочный мост, позволяющий перейти реку Эмайыги и сразу попасть на Ратушную площадь.

На время ремонтных работ, которые начались в апреле, пешеходам в центре города приходилось проходить лишние 700 метров, чтобы перебраться с одного берега реки на другой, пишет Rus.ERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

В ходе работ стоимостью 780 000 евро строители на полметра расширили пешеходные дорожки моста, обновили систему освещения и электроснабжения. Помимо этого на мосту построили новые лестницы и пандусы, которые упростят передвижение людей с детскими колясками, инвалидов и велосипедистов.

Арочный мост был построен в 1959 году.

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