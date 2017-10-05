Ратас: ситуация с Законом о сожительстве остается патовой

Ратас сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что тема Закона о совместном проживании по понятным причинам привлекает больше внимания в преддверии выборов местных самоуправлений.

«Я считаю, что это не на пользу этой теме», - сказал Ратас.

Ратас отметил, что не считает возможным, чтобы текущая коалиция отменила Закон о совместном проживании, но также не считает возможным прогресс в принятии прикладных актов к закону.

«Такова реальность нынешней коалиции, XIII созыва Рийгикогу. И я считаю, что именно такая ситуация сохранится до конца этого созыва», - сказал Ратас.