Ратас: ситуация с Законом о сожительстве остается патовой

По словам премьер-министра Юри Ратаса, он не считает вероятным, что Рийгикогу отменит Закон о совместном проживании, но не считает вероятным и то, что парламент примет прикладные акты закона.
Ратас сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что тема Закона о совместном проживании по понятным причинам привлекает больше внимания в преддверии выборов местных самоуправлений.
«Я считаю, что это не на пользу этой теме», - сказал Ратас.
Ратас отметил, что не считает возможным, чтобы текущая коалиция отменила Закон о совместном проживании, но также не считает возможным прогресс в принятии прикладных актов к закону.
«Такова реальность нынешней коалиции, XIII созыва Рийгикогу. И я считаю, что именно такая ситуация сохранится до конца этого созыва», - сказал Ратас.