Полиция задержала мчащуюся на машине со скоростью 140 км/ч 13-летнюю девочку
5 октября 2017 г., 14:59
Финская полиция была поражена, когда при задержании обнаружила, что за рулем превысившей скорость машины сидела 13-летняя девочка.
Сегодня в 4.30 утра в поле зрения полиции в Вааса попал превышающий скорость автомобиль, пишет Postimees.
Стражи правопорядка дали сигнал к остановке, но машина не сбросила скорость.
На участке, где разрешена скорость 80 км/ч, автомобиль мчал со скоростью 140 км/ч.
В итоге, когда водитель остановился, полицейские увидели, что за рулем была 13-летняя девочка.
Ее обвиняют в вождении без прав, превышении скорости и нарушении ПДД.