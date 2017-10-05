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Учителя будут платить за аренду квартир более пяти евро за квадратный метр

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Raepress.

Сегодня, в День учителя, в Ласнамяэ по адресу Ууслинна, 3а, открылся Дом учителей, где будут жить работники образования.

«Строительством дома для педагогов школ и детских садов город помогает решить жилищные проблемы работников образования, необходимых городу, – подчеркнула вице-мэр Таллинна Эха Вырк. – Город тем самым демонстрирует заботу о наших учителях и детях».

Квартиры в Доме учителей сданы в аренду учителям таллиннских дошкольных учреждений, школ, гимназий, школ по интересам и прикладных школ. В доме 75 квартир, из которых 40 – однокомнатные и 35 – двухкомнатные. На цокольном этаже помимо кладовых размещены помещения для хранения детских колясок и велосипедов, а также прачечная и игровая комната. Квартиры обставят кухонной мебелью и техникой.

Вице-мэр отметила, что дом хорошо расположен с точки зрения логистики, ведь отсюда удобно добираться в любую часть города.

Стоимость аренды в доме – 5,21 евро за квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. Благодаря высокой энергоэффективности конструкции здания, расходы жильцов на коммунальные услуги будут низкими.

Конкурс на строительство Дома учителей выиграли «RAMM Ehituse OÜ» и «Mitt & Perlebach OÜ». Дом учителей спроектирован фирмой «AS Sweco Projekt», в разработку проекта были вовлечены также специалисты строительного факультета ТТУ. Стоимость проекта – 5,4 миллиона евро.

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