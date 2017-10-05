Мальчик наигрался

Вот отрывок из переписки двух очень известных людей. Угадайте, кто и когда. "Несомненно, сексуальное угнетение есть главное средство порабощения человека. Пока существует такое угнетение, не может быть и речи о настоящей свободе. Семья, как буржуазный институт, полностью себя изжила". - "И не только семья! Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты... Нам есть, чему поучиться у суфражисток: даже запрет на однополую любовь должен быть снят". Первый - Лев Троцкий; второй - Владимир Ленин. 1911 год. До настоящей сексуальной революции, о которой идет речь в диалоге, руки у большевиков, к сожалению, не дошли (если не считать отдельных не слишком убедительных выступлений, типа Общества "Долой стыд!") - они были перегружены революцией социальной. Час пробил спустя полвека - в 60е годы и, в отличие от коммунизма, сексуальная революция победила - практически повсеместно, хотя и не очень надолго.

Хью Хефнера, основателя PLAYBOY, можно, по аналогии с Максимом Горьким, назвать "буревестником сексуальной революции". Пресловутое издание начало выходить в конце 1953 года (Хефнеру было 27 лет). Причем легендарный первый выпуск - с молодой Мэрилин Монро на обложке - вполне мог стать и последним: дебютный номер был выпущен на деньги, взятые в долг (в том числе у родной мамы Хью), а средств на второй-третий не было и в помине. К радости и удивлению создателей, все 50.000 экземпляров быстро разошлись, и стало ясно - произошло попадание в яблочко!

В целом, по содержанию PLAYBOY не так уж разительно отличался от других американских мужских журналов того времени - ESQUIRE, в котором Хефнер работал до начала издательской авантюры, или GQ - проза и интервью, спорт, мода, автомобили... Принципиально новым было только одно: ощутимый сексуально-эротический уклон, проявленный, в первую очередь, в пикантных фотографиях и карикатурах. Однако этого оказалось достаточно для появления нового тренда - мощного, скандального, вызывающего. Вот как описал ситуацию сам Хефнер: "Я вовсе не был бунтовщиком и ниспровергателем. Моя идея состояла в том, чтобы сделать нормальный доступный журнал для мужчин - но чтобы при этом там был и секс! И эта идея вдруг оказалась совершенно революционной". Да, время было такое - прорывное. Не удивительно, что точно там же, в Америке, и тогда же, в середине 50х, полыхнул и другой шокирующий феномен - рок-н-ролл. Послевоенное благоденствие и экономический бум подталкивали американцев - молодых, в первую очередь - к поиску нового стиля жизни, новых форм культуры и потребления, более свободных и не скованных традиционными предрассудками. "Черно-белый" рок-н-ролл атаковал расовые барьеры и создал чисто молодежный музыкальный и модный рынок, а PLAYBOY невзначай торпедировал самую, наверное, запущенную часть американской (а позже, и всего христианского мира) психики - религиозные догмы.

Испокон веков секс - при том, что все им занимались, иначе бы вымерли - секс считался грехом. То-есть делом постыдным, располагающим к покаянию и категорически закрытым. Конечно, существовали и проституция, и порнография - но это все был низменный, криминальный бизнес. Великая заслуга (не с точки зрения церкви, конечно) журнала PLAYBOY и лично Хью Хефнера состоит в том, что они первые соединили воедино, и очень убедительно, два прежде совершенно отчужденных друг от друга понятия: с одной стороны, секс, а с другой - успех и статус. Успешный мужчина должен быть успешен во всем, и интимная сторона жизни - важная часть этого успеха! "Прелюбодеяние"? "Блуд?" "Грех??" - Бабушкины сказки! Секс - это приключение; секс - это свобода; секс и любовь - две стороны одной медали!