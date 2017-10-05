Расходы Эстонии на беженцев выросли за год в пять раз

Согласно отчету Министерства иностранных дел Эстонии, в период 2015-2016 годов Эстония увеличила объем официально предоставленной гуманитарной помощи и помощи по развитию с 30,6 млн до 40,3 млн евро, пишет rus.err.ee.

Главной причиной роста было увеличение выплат Эстонией из бюджета Министерства финансов в пользу европейского сотрудничества в области развития.

Расходы на прием беженцев увеличились с 0,48 млн до 2,5 млн евро.

Кроме того, Эстония выделила средства - 2,8 млн евро - в созданный в 2016 году Еврокомиссией фонд в пользу находящихся в Турции беженцев.