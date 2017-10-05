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Расходы Эстонии на беженцев выросли за год в пять раз

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Rus.Postimees.ee
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Сообщи
Беженцы. Фото иллюстративное. | ФОТО: Marcus Ericsson/TT/TT NEWS AGENCY/Scanpix

Объем предоставленной Эстонией официальной гуманитарной помощи и помощи по развитию в 2016 году увеличился в годовом сравнении примерно на 10 млн евро и достиг 0,19% ВВП, при этом расходы на прием беженцев выросли в пять раз с 0,48 до 2,5 млн евро.

Согласно отчету Министерства иностранных дел Эстонии, в период 2015-2016 годов Эстония увеличила объем официально предоставленной гуманитарной помощи и помощи по развитию с 30,6 млн до 40,3 млн евро, пишет rus.err.ee.

Главной причиной роста было увеличение выплат Эстонией из бюджета Министерства финансов в пользу европейского сотрудничества в области развития.

Расходы на прием беженцев увеличились с 0,48 млн до 2,5 млн евро.

Кроме того, Эстония выделила средства - 2,8 млн евро - в созданный в 2016 году Еврокомиссией фонд в пользу находящихся в Турции беженцев.

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