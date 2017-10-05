Трагедия в автомастерской: работника придавило кабиной грузовика

Вчера около 12.30 в полицию поступило сообщение, что в Силламяэ в автомастерской на Таллиннском шоссе 43-летнего мужчину во время ремонта придавила кабина грузовика. Пострадавший получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Для расследование случившегося полиция завела уголовное дело.