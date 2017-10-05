Стал известен нобелевский лауреат по литературе

Кадзуо Исигуро родился 8 ноября 1954 года в Нагасаки, в 1960 году его семья эмигрировала в Великобританию. В детстве Исигуро мечтал стать музыкантом, играл в клубах, но его записи музыкальных продюсеров ничуть не вдохновили. Его литературная карьера началась в 1981 году: в антологии «Introduction 7: Stories by New Writers» были опубликованы три его рассказа.

Дебютный роман Исигуро «Там, где в дымке холмы» повествовал о реконструкции Нагасаки после атомной бомбардировки. Книга вышла в 1982 году, была замечена критиками и переведена на 13 языков. В 1983 году Кадзуо был назван одним из лучших молодых писателей Англии. Второй роман писателя «Художник зыбкого мира» (1986) также был посвящен Японии.

Прорыв случился после публикации романа «Остатки дня» (1989), рассказывавшего о судьбе британского дворецкого в эпоху перемен (хозяин дворецкого был одним из британских лордов, сочувствовавших в 1930-е Гитлеру). Дополнительный ажиотаж вокруг книги создало то обстоятельство, что на Исигуро смотрели как на экзотическую фигуру вроде Владимира Набокова или Джозефа Конрада, которые - русский и поляк соответственно - овладели английским настолько, что стали классиками английской литературы. «Остатки дня» были крайне удачно экранизированы, главную роль в фильме сыграл Энтони Хопкинс.

После этого Исигуро выпустил еще четыре романа: "Безутешные" (реализм), "Когда мы были сиротами" (абсурд в духе Кафки или Мураками), "Не отпускай меня" (фантастика) и - после десятилетнего перерыва - "Погребённый великан" (фэнтези).

Уже много лет Нобелевскую премию по литературе прочат соотечественнику Исигуро, куда более популярному японскому писателю Харуки Мураками, однако и на сей раз ожидания не оправдались.