Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Мооника Батракова отказалась давать в суде показания по делу Сависаара

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Liis Treimann

Прокурор в четверг вызвал в Харьюский уездный суд в качестве свидетеля на процессе по делу экс-лидера Центристской партии Моонику Батракову, однако она отказалась давать показания.

Эдгар Сависаар, Мооника Батракова и Таави Аас в 2009 году. | ФОТО: Teet Malsroos / Õhtuleht

«Я воспользуюсь своим конституционным правом и заявляю, что не хочу давать показания», - сказала Батракова. Точно так же она вела себя и на досудебном расследовании.

Защитник одного из подсудимых по делу строительного предпринимателя Айвара Туульберга, присяжный адвокат Индрек Лепик отметил, что в обвинительном акте нет ни одной ссылки на данного свидетеля и по этой причине в заслушивании Батраковой нет необходимости.

Прокурор возразил, что все же Батракова упоминается в обвинении, например, Туульберг в поисках контакта с городскими властями общался именно с Батраковой.

Наверх