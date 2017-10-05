Керсти Кальюлайд: мне трудно понять, когда люди говорят, что у них было беззаботное детство в Советской Эстонии

Молодые репортеры редакции газеты Mõnikord, работающей в Люксембурге, Томи Периллус, Мирте Курм, Эва Мария Майкес Сейтам, Катриа Кивик и Ханс Лойк встретились в середине июля в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд.

Прожившая в Люксембурге десять лет глава государства приняла эстонских молодых людей с большим удовольствием и основательно ответила на их вопросы: почему Эстонии все же нужен Rail Baltic, насколько ее сыновья Каспар и Георг скучают по своему прежнему месту жительства и какие впечатления оставило советское время на ее детстве.

С разрешения редакции Mõnikord Postimees публикует интервью в практически полном объеме.

- Как вам понравился Певческий праздник?

- Певческий праздник понравился мне также, как и всем эстонцам. День Певческого праздника – это лучший день, чтобы быть президентом Эстонии.

- Есть ли у вас любимая песня (на Певческом празднике)?

- Нет, поскольку это в разные годы зависит от того настроения, в котором ты находишься. Если вдалеке от Эстонии, то знаю, что песня иностранных эстонских хоров «Mesipuu» - это именно то, что ложится на душу. Я должна сказать, что живя в Эстонии, песня «Koit», например, кажется сильнее, потому что переживаешь это волнение, что вот-вот сейчас начнется Певческий праздник! Все меняется.

- Что вам больше всего нравится и больше всего не нравится в должности президента?

- Я бы не смогла выполнять свою работу (если бы так думала). Ты просыпаешься каждое утро и знаешь, что окружающий тебя мир сегодня еще немножко изменится, и нам сегодня снова нужно сделать правильные дела, чтобы жизнь в Эстонии была безопасной и чтобы экономика могла развиваться, но, прежде всего, для того, чтобы нам было хорошо тут находиться. Это то, о чем я думаю каждое утро. Нравится или не нравится, это вообще не те категории, при которых можно выполнять эту работу.

- Чем президент на самом деле занят каждый день?

- Это зависит от разных дней. Сейчас, летом, есть чуть больше времени думать, читать и писать, но, конечно, каждую неделю нужно дать много интервью. Зарубежным журналистам больше, чем эстонским, за исключением конца года, когда им почему-то начинает казаться, что они должны сделать очень большие интервью с президентом для всех эстонских газет.

Перед годовщиной республики идет очень интенсивная мыслительная деятельность, нужно создать с коллегами речь и выучить ее – такого нет в другие времена года. Сейчас у нас председательство в Европейском союзе, с которым связано очень много мероприятий, где нужно произносить речь на открытиях. Но поскольку мне не нравятся такие речи в стиле: «Мне нравится, что вы все собрались в Таллинне и у вас, конечно, будет очень насыщенный день», - то я должна углубиться в области, которыми я, конечно, не занимаюсь каждый день, но которые поучительны потому, что если я уже иду и открываю рот, то в этой речи должен быть какой-то смысл.