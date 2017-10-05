Эстонец попытался провезти в рюкзаке 170 пачек сигарет из России
5 октября 2017 г., 16:04
Сотрудники эстонской погранохраны обнаружили большое количество контрабандных сигарет у прибывшего из России 19-летнего гражданина Эстонии.
Инцидент произошел 4 октября при проверке 19-летнего эстонца, прибывшего на погранпереход в Койдула со стороны России, сообщил в четверг, 5 октября, портал Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.
При осмотре его рюкзака таможенники обнаружили 3400 сигарет с российскими акцизными марками.
После завершения предусмотренных в таком случае процессуальных действий мужчина отправился обратно в Российскую Федерацию.