Выжившие во время бойни в Лас-Вегасе возмущены роликами на YouTube

На распространение роликов обратила внимание британская The Guardian. По данным издания, видеозаписи, в которых ставится под сомнение факт стрельбы в Лас-Вегасе и сообщается о лжи правительства по поводу произошедшего, набрали уже миллионы просмотров на YouTube и продолжают распространяться. При этом с момента трагедии, в которой погибли 58 человек и пострадали более 480, прошло всего три дня.

По мнению издания, YouTube тем временем лишь помогает конспирологическим видео охватить более широкую аудиторию. В ответ на поисковый запрос "Видеозаписи стрельбы в Лас-Вегасе" сервис выдает множество вирусных роликов, в которых высказываются предположения, что правоохранительные органы целенаправленно обманывают людей.

В некоторых видео стрельбу в Лас-Вегасе называют false flag (инсценированная отвлекающая операция). Этим термином сторонники теорий заговора, как правило, обозначают случаи массовой стрельбы, которые, по их мнению, инсценирует правительство, чтобы повысить контроль за оборотом оружия в стране. Отметим, что президент США Дональд Трамп после событий в Лас-Вегасе сообщил журналистам, что сейчас не время обсуждать ужесточение контроля над оружием.

В одном из роликов на первой странице поиска под названием "Стрельба в Лас-Вегасе. Была ли она на самом деле?" поднимаются вопросы, была ли атака фейком, а ее жертвы - актерами. Видео собрало более 250 тысяч просмотров за один день. В YouTube изданию сообщили, что ролик и другие подобные видеоматериалы с теориями заговора не нарушают стандартов видеохостинга.

Стивен Мелансон, чьи жена и дочь получили пулевые ранения во время стрельбы в Лас-Вегасе, считает, что YouTube следует удалять ролики, в которых кровопролитную атаку называют фейком. "Когда я вижу свою жену, которая борется за жизнь с пулевым ранением груди, и мою дочь, которую тоже ранили, это довольно убедительное доказательство того, что это действительно произошло", - сказал собеседник издания. Его супруга, две дочери и двое друзей смогли выбраться живыми с места трагедии вечером 1 октября. Дочь прислала Мелансону два сообщения: "Прямо перед нами стрельба" и "Маму подстрелили".

Как отметил Мелансон, распространение конспирологических роликов мешает расследованию трагедии: "Они производят ложную информацию, которую властям все равно придется расследовать. Это действительно замедляет процесс". Также подобные видеозаписи наносят вред жертвам стрельбы и оставшимся в живых, которые пытаются справиться с травмами, отметил собеседник издания: "Это несправедливо по отношению ко всем членам семьи, которые прошли через это".

"Это не заговор. Это не шутка. Это случилось. Я была там", - рассказала изданию 45-летняя Криста Мец из Калифорнии, которая находилась рядом со сценой на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе вместе со своей двоюродной сестрой, когда началась стрельба. "Мы буквально думали, что умрем", - отметила свидетельница произошедшего.

Мец отметила, что ее расстраивает распространение в интернете различных домыслов относительно трагедии. По ее словам, даже удаление роликов с подобным содержанием не спасет ситуацию, ведь их уже посмотрели многие пользователи, которые продолжат публиковать в соцсетях похожие сообщения. "Люди настолько сумасшедшие в своих социальных сетях. Они будут верить всему, что они читают... Это ужасно", - сказала собеседница издания.

Как отмечает The Guardian, появление различных теорий заговора вокруг случаев массовых расстрелов в США не ново, но теперь возникают опасения, что YouTube способствует распространению подобного сомнительного контента. Пользователю, который приходит посмотреть один конспирологический ролик, в итоге предлагается широкий спектр фейковых материалов, пишет издание.

Также The Guardian обращает внимание, что известны случаи, когда сторонники теорий заговора начинали преследовать пострадавших во время массового расстрела и угрожать им. Так, угрозы приходили отцу ребенка, убитого во время стрельбы в начальной школе "Сэнди Хук". Теоретики заговора, считавшие массовое убийство постановочным, грозили мужчине и расправой. Один из мистификаторов в итоге получил тюремный срок.

Поздним вечером 1 октября (утром 2 октября по эстонскому времени) во время концерта в рамках фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest 64-летний Стивен Пэддок начал беспорядочную стрельбу. Пенсионер стрелял из своего номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Жертвами стрелка, согласно последней информации, стали 58 человек, более 480 пострадали. Пэддок покончил с собой до прибытия стражей порядка. Его мотивы полиция до сих пор устанавливает.