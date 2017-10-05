Фото: дорого продается требующая капитального ремонта квартира в необычном доме в Нарве

В квартире три комнаты, она находится на десятом этаже двенадцатиэтажного кирпичного дома постройки 1970 года, а площадь для трехкомнатной не очень большая - 58,1 м2. Требуются генеральная уборка и капитальный ремонт. В одной комнате, по словам маклера, он сделан. Вы, конечно, догадались, что квартира находится в знаменитом доме-водонапорной башне.

Фото: KV.EE

Это было первое здание в городе, в котором был лифт. Говорят, что когда-то горожане, не живущие в этом доме, приходили туда просто покататься на лифте. Автор проекта - архитектор Хенно Сепманн. Ему же принадлежат проекты пиритаского велотрека и эстрады на Певческом поле.

В объявлении также указано: пункт пересечения границы с Россией - 100 метров, до авто- и ж/д вокзала - 700 метров, до Санкт-Петербурга - 140 км, до Таллинна – 210.

Остальные фотографии и информация находятся на странице KV.EE.