В Италии учителя и парламентарии объявили голодовку, чтобы помочь детям иммигрантов

В петиции говорится, что они осуждают "парадокс необходимости преподавания студентам теорий гражданства и конституции", поскольку многие "никогда не получат ни гражданства ни права на голосование в выборах".

Как сообщает Corriere Della Sera, закон поддержали помимо Дельрио заместители госсекретаря Делла Ведова и Анджело Ругетти, а также сотни сенаторов и депутатов, в том числе сенатор Луиджи Манкони, председатель Комитета по правам человека.

По словам Манкони, депутаты начнут голодовку вместе с гражданами, выступающими за этот разумный закон. Более 900 учителей итальянских школах также поддержали эту меру.

Мигранты в Италии активно отстаивают свои права. В августе около сотни беженцев заняли одну из центральных площадей в Риме в знак протеста против ущемления их прав на бесплатное жилье.

Все эти трения происходят на фоне попыток итальянских властей сократить и контролировать миграционный поток из Ливии. К настоящему моменту на Апеннины по морю прибыли более 90 тысяч человек, преимущественно выходцев из африканских государств, которые не подпадают под статус беженцев. В последние недели благодаря сотрудничеству с ливийскими представителями число прибывающих несколько снизилось. Рим давно заявляет, что резервы для приема мигрантов исчерпаны.