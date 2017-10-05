Ходорковский прокомментировал обыски у сотрудников «Открытой России» и связал их с днем рождения Путина

Также Ходорковский пообещал поддержать протестные акции 7 октября, в день рождения Путина, на которые россиян созывает Алексей Навальный.

Основатель "Открытой России" также заявил, что "в последние недели по всей России власть занимается запугиванием оппозиции" и это, вероятно, связано с приближением президентских выборов. "У Путина и его окружения нет сомнений в их результате - это ведь не выборы, а лишь их видимость. Но видимость им нужная... Мы обязательно примем участие в псевдовыборах таким образом, чтобы ни у кого из разумных людей не осталось сомнения - эта власть нелегитимна и сама осознает свою нелегитимность", - подчеркнул Ходорковский в публикации на Facebook.

Как сообщили в СК РФ, обыски у проживающих в Москве сотрудников движения "Открытая Россия" и членов их семей проходят в рамках "дела ЮКОСа" и связаны с расследованием хищения экс-руководителями компании нефти дочерних нефтедобывающих предприятий, хищения акций, а также денежных средств и их легализации. Правоохранители считают, что "Открытую Россию" финансируют из-за рубежа организации, признанные в России нежелательными.

В "Открытой России" уверены, что следователи в ходе обысков не найдут никаких доказательств своей версии.

"Облегчая задачу Следственному комитету, можно повторить еще раз: "Открытая Россия" с нежелательными организациями не работает и никакого финансирования от них не получает. И тот факт, что для обоснования следственных действий, происходящих в 2017 году, пришлось снова доставать дело, заведенное по факту якобы происходивших в 1995 году событий, лучше всего говорит, что действия "Открытой России" полностью соответствуют российскому законодательству", - говорится в заявлении пресс-секретаря Михаила Ходорковского Максима Дбара на Facebook.

Бывший адвокат Ходорковского Генрих Падва прокомментировал телеканалу "Дождь" обыски и полностью исключил вероятность пересмотра "дела ЮКОСа", которое прошло все судебные инстанции. "Это ни на чем не основанное пропагандистское заявление", - сказал он о претензиях Следственного комитета к "Открытой России".

Утром 5 октября следователи пришли к главному редактору "Открытой России" Веронике Куцылло, системному администратору редакции Артему Миничу, родителям председателя одноименного движения Александра Соловьева, дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина, менеджеру исполнительной дирекции движения Нине Алексе, исполнительному директору "Открытой России" Тимуру Валееву и бывшему сотруднику движения Николаю Левшицу. Также обыск прошел у политолога Станислава Белковского, участвовавшего в создании фильма "Открытой России" о главе Чечни Рамзане Кадырова "Семья".