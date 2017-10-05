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Суд над директором нарвского детсада «Красная шапочка» начнется в мае 2018 года

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Детский сад. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Директор нарвского детского сада "Красная шапочка" Татьяна Корелина в мае 2018 года предстанет перед судом по обвинению в подделке документов. На сегодняшнем предварительном заседании в Вируском уездном суде были назначены дата рассмотрения дела по существу.

Заседания пройдут с 22 по 25 мая, с 28 по 30 мая и 7 июня, сообщил порталу rus.err.ee пресс-секретарь судов Янар Филиппов.

Согласно обвинению, в 2016 году Корелина организовала для работников детского сада учебную поездку, по итогам которой педагоги получили сертификаты об участии в мероприятии. Позднее выяснилось, что документы, выданные на основании представленных Корелиной данных, получили и лица, которые в обучении не участвовали.

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