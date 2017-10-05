Фото: эстонский политик увидел в игрушках в детских садах пропаганду гомосексуализма

Как и в других самоуправлениях EKRE и в волости Мульги прописали в предвыборной программе, что хотят запретить в детских учреждениях пропаганду гомосексуализма, мультикультурности и гендерного нейтралитета. На вопрос, какую именно пропаганду партия боится и где они с ней сталкивались, Сарв ответил: «Я своими глазами видел в детских садах Вильянди лиловых медведей».

Получив от журналиста объяснение, что на самом деле лиловые медведи являются символом кампании против издевательств, Сарв сказал, что несмотря на это гендерный нейтралитет и гомосексуализм подкрадываются со всех сторон.

Кандидат в мэры Вильянди от EKRE Яак Мадисон, комментируя заявление своего однопартийца, сказал, что, конечно, в каждой игрушке не стоит видеть угрозу, но лучше перестраховаться. Мадисон привел в пример увиденную в учебном материале немецкой начальной школы картинку, на которой был изображен мужчина с четырьмя женщинами, и политик считает, что таким образом детям хотят навязать новое представление культуры.