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Фото: эстонский политик увидел в игрушках в детских садах пропаганду гомосексуализма

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Символ кампании против издевательств - лиловый медведь. Он символизирует терпимость, уважение, заботу и смелость. | ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Первый номер от EKRE в волости Мульги Энн Сарв сказал в интервью Sakala, что пропаганду гомосексуализма, мультикультурности и гендерного нейтралитета в детских учреждениях доказывают плюшевые медведи, которых он видел в детских садах Вильянди.

Как и в других самоуправлениях EKRE и в волости Мульги прописали в предвыборной программе, что хотят запретить в детских учреждениях пропаганду гомосексуализма, мультикультурности и гендерного нейтралитета. На вопрос, какую именно пропаганду партия боится и где они с ней сталкивались, Сарв ответил: «Я своими глазами видел в детских садах Вильянди лиловых медведей».

Получив от журналиста объяснение, что на самом деле лиловые медведи являются символом кампании против издевательств, Сарв сказал, что несмотря на это гендерный нейтралитет и гомосексуализм подкрадываются со всех сторон.

Кандидат в мэры Вильянди от EKRE Яак Мадисон, комментируя заявление своего однопартийца, сказал, что, конечно, в каждой игрушке не стоит видеть угрозу, но лучше перестраховаться. Мадисон привел в пример увиденную в учебном материале немецкой начальной школы картинку, на которой был изображен мужчина с четырьмя женщинами, и политик считает, что таким образом детям хотят навязать новое представление культуры.

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