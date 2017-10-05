Фото: полиция остановила движение по Нарвскому шоссе в Таллинне из-за подозрительного предмета

Полиция получила сообщение о том, что у киоска около Таллиннского университета найдена подозрительная сумка. На место прибыла группа саперов Спасательного департамента, спецподразделение K-Komando и скорая помощь, пишет rus.err.ee.

В 15:45 движение было восстановлено. Подозрительным предметом оказалась сумка для инструментов.