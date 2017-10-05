Фото и видео: президент Керсти Кальюлайд призвала молодежь активно участвовать в голосовании

В соответствии с законом, на нынешних муниципальных выборах право голоса впервые предоставлено молодежи с 16 лет.

«Выясните, кто баллотируется на этих выборах, что они отстаивают и совпадают ли их принципы с вашими. Важно выбрать представляющего ваши интересы человека, который в различных ситуациях поведет себя так же, как и вы — и который при этом отстаивает интересы общества», - пояснила президент.

По словам Кальюлайд, перед тем как проголосовать, молодежь должна выполнить работу, очень похожую на ту, которой они занимаются ежедневно: найти информацию и углубиться в тему. Не стоит относиться к выборам легкомысленно, это событие более значимое, чем обычное проставление галочек на экране компьютера или в бюллетене для голосования.

Во время урока обществоведения в Юриской гимназии президент рассказала школьникам об основных принципах функционирования государства, об основах представительской демократии и о роли каждого члена общества в сохранении демократии. Глава государства призвала всех имеющих право голоса молодых людей принять участие в голосовании, а по окончании урока сама проголосовала на местных выборах в интернете.

С четверга в Эстонии можно проголосовать в интернете, а также принять участие в предварительном голосовании. Впервые в этом году в местных выборах участвует и молодежь не моложе 16 лет. В волости Раэ проживают почти 300 молодых людей, которые по новому закону смогут принять участие в выборах.

25 сентября президент Кальюлайд обратилась в социальных сетях с призывом к молодежи проголосовать на местных выборах и поделиться мыслями о том, что можно было бы изменить и улучшить у них дома.

В пятницу президент Кальюлайд проведет урок обществознания в Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии.