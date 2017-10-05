Итоги эксперимента Аллара Йыкса: в Таллинне у общественного транспорта есть один недостаток

«Неделя прошла интересно», - сказал Postimees Аллар Йыкс, который вместо машины использовал для передвижения общественный транспорт, Uber или прогулки пешком. «Было интересно в связи с этим организовывать свою жизнь и обязанности».

Присяжный адвокат рассказал, что каждый день использовал различный общественный транспорт, за исключением одного дня, когда он воспользовался Uber.

Йыкс выбрал Uber, поскольку через эту платформу, по его мнению, поездка обойдется чуть дешевле. «Taxify также использую, но Uber чаще. В любом случае использовать Taxify или Uber дешевле, чем эксплуатировать свой автомобиль в центре города», - сказал Йыкс.

Передвижение на общественном транспорте не ново для Йыкса, поскольку он в свободное время часто ездит на трамвае или автобусе. Он похвалил доступность общественного транспорта в Таллинне. «Проводил эксперимент: если правильно согласовать общественный транспорт, до дома или до работы можно доехать быстрее, чем на своей машине».

Слабой стороной общественного транспорта в Таллинне бывший кандидат в президенты посчитал пересадки, которые не очень удобны для пассажиров.