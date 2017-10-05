Видео: мужчина решил проблему двойной сплошной с помощью топора

Действие происходит напротив придорожного кафе. Выезжать с парковки перед этим заведением запрещено, отмечает Ura.ru. Предположительно, это обстоятельство и подтолкнуло мужчину взять в руки топор и решить проблему столь радикальным способом, пишет Newsru.

"Поворот в кабак делает?" - прокомментировал запись один из пользователей хостинга. При этом возникла версия, что мужчина действует с подачи хозяина точки общепита.