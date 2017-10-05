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Видео: мужчина решил проблему двойной сплошной с помощью топора

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ФОТО: скриншот

На хостинге YouTube появилось видео из города Тольятти Самарской области, на котором запечатлен некий мужчина, который рубит топором краску двойной сплошной линии на оживленной автотрассе, сидя на корточках посреди дороги.

Действие происходит напротив придорожного кафе. Выезжать с парковки перед этим заведением запрещено, отмечает Ura.ru. Предположительно, это обстоятельство и подтолкнуло мужчину взять в руки топор и решить проблему столь радикальным способом, пишет Newsru.

"Поворот в кабак делает?" - прокомментировал запись один из пользователей хостинга. При этом возникла версия, что мужчина действует с подачи хозяина точки общепита.

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