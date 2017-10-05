Фото и видео: почему жители Таллинна предпочитают голосовать на избирательных участках, а не электронно?

Сегодня с 9:00 началось электронное голосование. В 12:00 открылись избирательные участки в уездных центрах, где могут голосовать все, вне зависимости от адреса места жительства согласно регистру народонаселения. С понедельника откроются все 557 участков.

Почему люди решили прийти голосовать на избирательные участки в Solaris и Lasnamäe Centrum, а не выбрали электронное голосование дома, смотрите в видео!

Электронно проголосовали более 20 000 человек

За первые два часа возможность проголосовать электронно воспользовались 5670 человек. К 18.30 в электронном голосовании приняли участие более 20 000 человек.

На местных выборах в 2013 году в первый день предварительного голосования свой выбор сделали 121 443 избирателей, который составили 11,2 % от общего числа избирателей. Через интернет проголосовали 72 986 человек.