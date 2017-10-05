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С улиц Таллинна будут убраны кабинки общественных биотуалетов

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Биотуалеты. Иллюстративный снимок. | ФОТО: AFP / Scanpix

С приходом осени с улиц Таллинна будет убрано 40 кабинок общественных биотуалетов. Сдающая их городу в аренду фирма убрала 30 кабинок в сентябре и последние 10 кабинок уберет в конце ноября.

В соответствии с заключенным в апреле этого года договором с фирмой Toi Toi Eesti OÜ, 30 кабинок временных туалетов были в использовании в городе до 30 сентября, еще 10 кабинок, установленных у детских игровых площадок будут использоваться по назначению до 30 ноября.

Об этом BNS сообщил в четверг заместитель заведующего Коммунальным департаментом Тармо Сульг.

«В следующем году департамент проведет новый тендер на госпоставки и, в зависимости от средств в бюджете города в 2018 году, на летнее время в Таллинне вновь будут установлены кабинки туалетов. Количество кабинок будет уточнено в ходе конкурса», - добавил Сульг.

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