С улиц Таллинна будут убраны кабинки общественных биотуалетов

В соответствии с заключенным в апреле этого года договором с фирмой Toi Toi Eesti OÜ, 30 кабинок временных туалетов были в использовании в городе до 30 сентября, еще 10 кабинок, установленных у детских игровых площадок будут использоваться по назначению до 30 ноября.

Об этом BNS сообщил в четверг заместитель заведующего Коммунальным департаментом Тармо Сульг.

«В следующем году департамент проведет новый тендер на госпоставки и, в зависимости от средств в бюджете города в 2018 году, на летнее время в Таллинне вновь будут установлены кабинки туалетов. Количество кабинок будет уточнено в ходе конкурса», - добавил Сульг.