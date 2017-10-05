Фото: в обычной с виду квартире в Таллинне скрывается странная комната
5 октября 2017 г., 20:37
В Таллинне продается квартира, в которой почти все комнаты оформлены в сдержанных светлых тонах, пишет Kodu. За исключением одной комнаты.
Трехкомнатная квартира вблизи озера Харку оформлена со вкусом в светлых тонах. Смотрите сами:
/ KV.EE
/ KV.EE
/ KV.EE
Но одна комната будто относится к совершенно другой квартире. Это детская комната:
/ KV.EE
/ KV.EE
Хотя интерьер комнаты хорошо продуман, учитывая всю остальную квартиру, она кажется весьма необычной.
А какими правилами руководствуетесь вы при выборе интерьера для детской комнаты? По вашему мнению, она должна гармонировать с другими комнатами в квартире или не обязательно?