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Фото: в обычной с виду квартире в Таллинне скрывается странная комната

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ФОТО: KV.EE

В Таллинне продается квартира, в которой почти все комнаты оформлены в сдержанных светлых тонах, пишет Kodu. За исключением одной комнаты.

Трехкомнатная квартира вблизи озера Харку оформлена со вкусом в светлых тонах. Смотрите сами:

/ KV.EE

/ KV.EE

/ KV.EE

Но одна комната будто относится к совершенно другой квартире. Это детская комната:

/ KV.EE

/ KV.EE

Хотя интерьер комнаты хорошо продуман, учитывая всю остальную квартиру, она кажется весьма необычной.

А какими правилами руководствуетесь вы при выборе интерьера для детской комнаты? По вашему мнению, она должна гармонировать с другими комнатами в квартире или не обязательно?

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