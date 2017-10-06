Возведение забора на границе с Россией откладывается

Еще в ноябре прошлого года, тогдашний министр внутренних дел Ханно Певкур (Партия реформ) сказал, что правительство поставило перед собой амбициозную цель – построить забор-границу в год столетия Эстонии, то есть к концу будущего года: «Понятно, что большая часть работы сейчас сделана лишь наполовину или ее только предстоит сделать, но все участники готовы выложиться все сто, чтобы граница была готова к указанному сроку».

В последнее время, говоря о состоянии стройки, политики далеко не так рьяны, как были в прошлом году. Причина проста: показать они могут меньше, чем предполагают распаленные ими же ожидания общественности.

Руководитель бюро погранохраны Лыунаской префектуры Тамар Тамм сказал Postimees, что сейчас никто не решится пообещать, что граница будет готова в следующем году: «Возможно, это был самый-самый изначальный план, о котором говорили тогда, когда начали расчищать приграничную зону. Это так и так было несколько излишне оптимистичным».

По словам Тамма, сейчас говорят, что граница будет готова в 2020 году.

К концу года 3,2 километра

Но работа все же идет. «Два испытательных участка сейчас в работе и в этом году это должно быть завершено», - объяснил Тамм. Оба отрезка имеют протяженность в 1,6 километра. На первом испытательном участке установлена охранная техника и забор-препятствие от животных. На втором участке болотистые зоны и там испытывают постройки с особым решением: «Какая-то часть границы уже такая, какой мы ее себе представляем». Речь идет о нескольких километрах.

«На втором участке, есть такие болотистые и мягкие районы, где пока только разрабатываются разумные в финансовом плане решения для строительства патрульное тропы и границы», - продолжил Тамм. Болота и заливные луга – это особенность восточной границы, но там должна быть возможность подъехать на патрульной машине. «Там либо установят понтоны, либо проложат патрульную тропу чуть в стороне от границы, на месте, где поверхность лучше».

На испытательном участке также проведены исследования, чтобы понять, какое дно у болота – в некоторых местах оно в восемь метров глубиной. «Мы могли бы построить большой мост, но нужно посмотреть и то, что разумнее для государственного кошелька»,- добавил Тамм.

Все 136 километров юго-восточной границы должны быть проходимы как минимум пешком, или для ландшафтных самоходок.

Пограничная зона на данный момент очищена от кустарника и деревьев, а пни выкорчеваны. Сейчас уже организуются конкурсы на господряд, чтобы сохранить эту территорию чистой. На юго-восточной границе есть еще участки земли, которые по еще не ратифицированному пограничному договору с Россией идут на обмен – эти приграничные зоны сейчас расчищать не стали.

В любом случае Тамм надеется, что в будущем году будет объявлен конкурс на строительный господряд и пограничный забор начнут строить масштабно.