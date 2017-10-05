Ансип: станцию в Койдула построили для пресечения контрабанды

Тогда занимались контрабандой сигарет и так далее, потому что пограничные и таможенные процедуры тогда проводились в городе Тарту", - сказал Ансип в четверг, 5 октября, в интервью "Актуальной камере".

Экс-премьер добавил, что для проверки поезда в то время надо было предупреждать РЖД об остановке на границе, что, соответственно, уменьшало шансы на поимку контрабандистов.

Кроме того, станция требовалась для обеспечения безопасности жителей Тарту: по словам Ансипа, опасные грузы проверялись прямо в центре Тарту, а их содержание достигало 50% от общего грузопотока.

Как стало известно на этой неделе, станция Койдула, которую открыли шесть лет назад и строительство которой обошлось в 70 млн евро, работает сегодня лишь на 10% от своей пропускной способности.