Возмущенные пенсионеры: почему мы не получили положенное нам пособие?

Советник по связям с общественностью Пярнуской горуправы Ану Юрма-Сакс сказала, что, к сожалению, ничего не может сделать, поскольку пособие выплачивается на основании данных регистра народонаселения. Если в месте проживания пенсионера прописаны еще люди, выплаты не делаются. «Похоже, что данные в регистре напутаны. Люди должны сами их проверить», - советует она.

Руководитель по коммуникациям Департамента социального страхования Кайли Уусмаа заверила, что утром пособия были переведены всем, кто имеет на них право. В Пярнумаа пособия получили 5731 человек. Банк не вернул ни одного перевода, поэтому у всех деньги уже на счетах.

Уусмаа говорит, что если кто-то остался без пособия, возможно причина в том, что на самом деле пенсионер живет один, но в регистре народонаселения кто-то прописан на его жилплощади.

Уусмаа объясняет, что для получения разового пособия в размере 115 евро человек должен отвечать трем условиям. Во-первых, в период с 1 апреля по 30 сентября его пенсия должна быть ниже 470 евро. Во-вторых, человек должен быть в пенсионном возрасте. А также он должен быть прописан один на своей жилплощади.

Руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник говорит, что если, например, пенсионер живет в частном доме на втором этаже сам по себе, но на первом этаже живет молодая семья, члены которой зарегистрированы в том же доме, пенсионер не отвечает условиями.

Исключением являются случаи, когда на одной жилплощади живут опекун и опекаемый, один из которых пенсионер. Также все проживающие в домах престарелых пенсионеры имеют право на пособие, если их пенсия меньше 470 евро.

Специалист регистра народонаселения Пярнуской горуправы Марина Ротхмяги говорит, что человек сам может с помощью ИД-карты и портала Eesti.ee посмотреть, где он прописан. Информация, кто еще в конкретном доме или квартире зарегистрирован, выдается только владельцу жилья.

Те, кто не пользуется компьютером, должны сами прийти в горуправу вместе с ИД-картой, паспортом или водительскими правами, чтобы проверить эти данные.

В случае вопросов Департамент социального страхования просит звонить по инфотелефону 661 0551, отправлять электронные письма по адресу yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee или приходить в пункт самообслуживания, который в Пярну находится на улице Лай, 14.