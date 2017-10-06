Обзор: пять квартир-студий на таллиннском рынке недвижимости

1. Квартира с видом на море в Пирита

Фото: KV.EE

Эта студия в Маарьямяэ привлекает внимание своим панорамным окном и широким обзором из него. В квартире центральное отопление и двухтарифный электросчетчик, приемлемые счета за коммунальные услуги. Поблизости много лесных троп для прогулок и проведения свободного времени на воздухе.

2. Стильная квартира в центре Таллинна

Фото: KV.EE

Это современная, просторная и уютная квартира с хорошим ремонтом, локальным газовым отоплением и низкими счетами за коммунальные услуги. Для отделочных работ и дизайна использованы современные высококачественные материалы и трендовые решения.

3. Двухэтажная квартира в Мерираху

Фото: KV.EE

Многоквартирный дом находится в тихом месте и в то же время в 15 минутах езды на машине до центра Таллинна. В квартире интересная планировка, придающая жилому пространству необыкновенный уют. Квартира меблирована.

4. Квартира в центре Таллинна с продуманной планировкой

Фото: KV.EE

В этой уютной квартире площадью 23 м2 есть все, что необходимо для жизни, и даже больше. Дизайн содержит элементы скандинавского стиля, а романтическое настроение создает камин. Во дворе находится сарай для дров.

5. Студия в квартале Ротерманна

Фото: KV.EE

Из трех окон этой светлой квартиры открываются виды на квартал Ротерманна и на море. В доме, который находится под охраной Департамента защиты памятников, в 2016 году проведена реставрация. Благодаря своему уникальному расположению квартира подходит и для сдачи внаем.