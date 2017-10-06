Обзор: пять квартир-студий на таллиннском рынке недвижимости

Студия подходит тем, кто ценит практичность и функциональность, пишет портал Kodu и предлагает посмотреть обзор маленьких по площади, но емких по содержанию квартир-студий.
1. Квартира с видом на море в Пирита
Фото: KV.EE
Эта студия в Маарьямяэ привлекает внимание своим панорамным окном и широким обзором из него. В квартире центральное отопление и двухтарифный электросчетчик, приемлемые счета за коммунальные услуги. Поблизости много лесных троп для прогулок и проведения свободного времени на воздухе.
2. Стильная квартира в центре Таллинна
Фото: KV.EE
Это современная, просторная и уютная квартира с хорошим ремонтом, локальным газовым отоплением и низкими счетами за коммунальные услуги. Для отделочных работ и дизайна использованы современные высококачественные материалы и трендовые решения.
3. Двухэтажная квартира в Мерираху
Фото: KV.EE
Многоквартирный дом находится в тихом месте и в то же время в 15 минутах езды на машине до центра Таллинна. В квартире интересная планировка, придающая жилому пространству необыкновенный уют. Квартира меблирована.
4. Квартира в центре Таллинна с продуманной планировкой
Фото: KV.EE
В этой уютной квартире площадью 23 м2 есть все, что необходимо для жизни, и даже больше. Дизайн содержит элементы скандинавского стиля, а романтическое настроение создает камин. Во дворе находится сарай для дров.
5. Студия в квартале Ротерманна
Фото: KV.EE
Из трех окон этой светлой квартиры открываются виды на квартал Ротерманна и на море. В доме, который находится под охраной Департамента защиты памятников, в 2016 году проведена реставрация. Благодаря своему уникальному расположению квартира подходит и для сдачи внаем.