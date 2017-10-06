В Таллинне сбили двух пешеходов: личность одного из пострадавших пока не установлена

В 12.38 на Пярнуском шоссе возле остановки Kalev пешеход — 30-летний мужчина — в алкогольном опьянении переходил дорогу по пешеходному переходу на красный свет светофора и был сбит автомобилем Volkswagen Transporter, за рулем которого была 24-летняя женщина. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21.38 на Эхитаяте-теэ машина Škoda Octavia, за рулем которой был 29-летний мужчина, сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Личность пешехода до сих пор не установлена, он доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.