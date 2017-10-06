Стрелок из Лас-Вегаса планировал убийства в других городах США

Сайт TMZ опубликовал снимок экрана компьютера гостиницы Blackstone Hotel, расположенной рядом с Grant Park. В этом парке проходит музыкальный фестиваль Lollapalooza, который ежегодно посещают около 400 тысяч человек. Гостиница предоставляет хороший обзор с высоты, и Пэддок указал этот момент в требованиях к номеру.

Издание отмечает, что Grant Park расположен на берегу реки, поэтому в случае стрельбы "из него сложно или вообще невозможно убежать", цитирует РИА "Новости". Одним из посетителей Lollapalooza-2017 была дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия.

Помимо Чикаго, Пэддок мог рассматривать возможность теракта во время бейсбольного матча. NBC сообщает, что он искал номера в отелях рядом с Fenway Park - одним из самых знаменитых бейсбольных стадионов в США, где играет команда "Boston Red Sox". В октябре в Главной бейсбольной лиге начинаются матчи плей-офф, и стадион был бы заполнен зрителями. Стадион вмещает более 37 тысяч зрителей.

Впрочем, NBC указывает, что из большинства окрестных отелей обзор на трибуны Fenway Park ограничен или его нет вовсе. Тем не менее, комиссар полиции Бостона Уильям Эванс настоял, чтобы во время игр в конце нынешней недели на стадионе и вокруг него дежурили дополнительные полицейские наряды.

Кроме того, известно, что в сентябре Пэддок арендовал номер в кондоминиуме Ogden в Лас-Вегасе, из которого открывался вид на еще более крупный музыкальный фестиваль Life is Beautiful ("Жизнь прекрасна"), где выступали Gorillaz, новозеландская певица Lorde, хип-хоп исполнитель Chance the Rapper и другие артисты.

Поздним вечером 1 октября (утром 2 октября по эстонскому времени) во время концерта в рамках фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок начал беспорядочную стрельбу. Пенсионер в течение 10 минут расстреливал посетителей фестиваля из своего номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Жертвами стрелка, согласно последней информации, стали 58 человек, более 500 пострадали. Пэддок покончил с собой до прибытия стражей порядка.

Накануне появилась информация, что Пэддок надеялся сбежать с места бойни, но ему мог помешать охранник отеля.