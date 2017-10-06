Фото: в Таллиннском аэропорту появился бесплатный спортклуб

Председатель правления My Fitness AS Эркки Торн говорит, что подобный бесплатный спортклуб прямо у посадочных ворот — уникален для Европы. По его словам, с сегодняшнего дня ожидающие посадки авиапассажиры в Таллиннском аэропорту могут провести время с пользой и позаниматься в спортзале.

Торн говорит, что в аэропортах по всему миру появляется все больше развлечений для пассажиров и в скором времени подобные фитнес-клубы не станут редкостью для больших аэропортов.

В будущем, по словам Торна, в спортклубе появится и тренер, который будет обучать правильно заниматься на тренажерах, показывать упражнения, а также делиться советами по тренировкам и питанию.

В MyFitness, который располагается у ворот номер 6 в аэропорту, есть беговая дорожка, эллиптический тренажер, тренажер для гребли, велосипед и тренажер-лестница, оборудованные экранами с доступом в интернет. Также есть четыре снаряда, с помощью которых можно сделать упражнения на ноги, плечи, грудь и спину. Также есть площадка для занятий йогой.

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