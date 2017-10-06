В России поезд врезался в пассажирский автобус: 19 человек погибли

В региональном управлении МЧС сообщили, что в ДТП попал автобус, ехавший из Казахстана в Москву. На сайте Центрального регионального центра МЧС России отмечается, что авария произошла в 03:39 по местному времени на железнодорожном переезде. Автобус с казахстанскими номерами столкнулся с поездом, который следовал по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

По предварительным данным, нарушение правил дорожного движения водителем автобуса стало причиной ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Автобус выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом, заявили в полиции.

По другим данным, причиной ДТП стала неисправность двигателя у автобуса. На сайте "Российских железных дорог" (РЖД) говорится, что автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях. Дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, который уведомляет бригады поездов о преграде на пути.

"Машинист пассажирского поезда N60 сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в автобусе находили 56 человек, 19 из которых погибли. Ранее сообщалось о 17 жертвах. Количество пострадавших до сих пор не уточняется, так как люди находятся в покореженном автобусе. Известно, что четверо пострадавших доставлены в реанимацию.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, уточняются личности погибших, выясняются все обстоятельства ДТП. На место выехало руководство УМВД России по Владимирской области.