На местных выборах проголосовали уже более 31 000 человек

В Департаменте государственной инфосистемы подтвердили, что до настоящего времени никаких технических проблем с электронным голосованием не возникало.

Государственная служба по организации выборов сообщила в четверг, что на избирательных участках в уездных центрах в первый день голосования проголосовали 6103 человека.

На предварительном голосовании наибольшая активность была отмечена на избирательном участке в таллиннском ТЦ Lasnamäe Centrum, где проголосовали 618 человек.