На местных выборах проголосовали уже более 31 000 человек
6 октября 2017 г., 07:54
К 7 утра второго дня предварительного и электронного голосования на выборах в органы местные самоуправления проголосовать успели 31 312 человека, передает rus.err.ee со ссылкой на утренние теленовости ETV+.
В Департаменте государственной инфосистемы подтвердили, что до настоящего времени никаких технических проблем с электронным голосованием не возникало.
Государственная служба по организации выборов сообщила в четверг, что на избирательных участках в уездных центрах в первый день голосования проголосовали 6103 человека.
На предварительном голосовании наибольшая активность была отмечена на избирательном участке в таллиннском ТЦ Lasnamäe Centrum, где проголосовали 618 человек.