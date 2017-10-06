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На местных выборах проголосовали уже более 31 000 человек

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ФОТО: Mihkel Maripuu

К 7 утра второго дня предварительного и электронного голосования на выборах в органы местные самоуправления проголосовать успели 31 312 человека, передает rus.err.ee со ссылкой на утренние теленовости ETV+.

В Департаменте государственной инфосистемы подтвердили, что до настоящего времени никаких технических проблем с электронным голосованием не возникало.

Государственная служба по организации выборов сообщила в четверг, что на избирательных участках в уездных центрах в первый день голосования проголосовали 6103 человека.

На предварительном голосовании наибольшая активность была отмечена на избирательном участке в таллиннском ТЦ Lasnamäe Centrum, где проголосовали 618 человек.

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