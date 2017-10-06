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Фотоновость: школьники подготовили приятный сюрприз для учительницы

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ФОТО: Jana Trink

В День учителя, который отмечали вчера, школьники решили сделать любимой учительнице оригинальный подарок: дети украсили доску теплыми пожеланиями.

Ученики 6 класса пярнуской школы Май решили украсить доску пожелания для любимого педагога Яны Тринк, чтобы поздравить ее с Днем учителя, пишет Pärnu Postimees.

Поскольку с этого года запланированы и уроки русского языка, дети среди пожеланий написали одно на кириллице - "армастус".

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