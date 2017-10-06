Фотоновость: школьники подготовили приятный сюрприз для учительницы
6 октября 2017 г., 08:08
В День учителя, который отмечали вчера, школьники решили сделать любимой учительнице оригинальный подарок: дети украсили доску теплыми пожеланиями.
Ученики 6 класса пярнуской школы Май решили украсить доску пожелания для любимого педагога Яны Тринк, чтобы поздравить ее с Днем учителя, пишет Pärnu Postimees.
Поскольку с этого года запланированы и уроки русского языка, дети среди пожеланий написали одно на кириллице - "армастус".