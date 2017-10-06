WSJ: данные АНБ похитили при помощи «Антивируса Касперского»

Газета утверждает, что данные о том, как АНБ проникает в сети других стран, были похищены с домашнего компьютера подрядчика, работавшего на агентство. Инцидент произошел в 2015 году, но утечку обнаружили лишь весной 2016.

Источники сообщили, что связанные с российским правительством хакеры атаковали компьютер сотрудника АНБ после того, как идентифицировали необходимые файлы с помощью антивирусного программного обеспечения, созданного "Лабораторией Касперского". Инцидент оценивается экспертами как одно из самых значительных нарушений безопасности в последние годы, цитирует публикацию "Дождь".

Позднее информацию подтвердили источники издания Washington Post. По данным этой газеты, жертвой хакеров стал сотрудник АНБ, работавший в элитном подразделении Tailored Access Operations, которое специализировалось на компьютерных взломах. В 2015 году этот родившийся во Вьетнаме гражданин США был уволен из АНБ.

Украденные данные содержали, в том числе, компьютерный код, который используется для проникновения. Наличие такой информации могло бы дать российскому правительству информацию о том, как защитить свои собственные сети, чтобы затруднить работу АНБ, а также о том, как проникнуть в сети США, указывает WSJ.

Представитель АНБ в разговоре с The Wall Street Journal заявил, что политика АНБ не позволяет комментировать внутренние вопросы или вопросы персонала. Он, впрочем, заявил, что в настоящее время агентство использует антивирусное ПО не от российской компании.

Америка без Касперского

В марте 2015 года агентство Bloomberg опубликовало материал, из которого следует, что с 2012 года связи компании Касперского с российскими спецслужбами резко усилились, а на ключевые менеджерские посты в "Лаборатории" пришли "люди, имеющие тесные связи с российскими военными или разведывательными структурами".

Основатель компании Евгений Касперский в интервью АР в начале июля 2017 года признал, что среди сотрудников его компании есть бывшие сотрудники российской разведки, в основном в отделе продаж "из-за их отношений с государственным сектором".

К этому времени у компании уже начались серьезные проблемы в США: администрация Трампа исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков разрешенных контрагентов, используемых при правительственных закупках, на фоне сомнений по поводу того, что популярный российский антивирус может использоваться Кремлем для доступа к сетям в США.

В середине сентября Министерство внутренней безопасности (МВБ) США постановило, что продукция "Лаборатории Касперского" представляет угрозу национальной безопасности страны. Ведомство дало чиновникам 30 дней на выявление любого использования или присутствия российского ПО в компьютерных системах и 60 дней на разработку плана по его удалению.

В "Лаборатории Касперского" также подчеркнули, что все обвинения Вашингтона в адрес компании основаны на ложных утверждениях и некорректных выводах. Основатель компании Евгений Касперский был готов дать показания в конгрессе США, но встречу с ним отложили на неопределенный срок.