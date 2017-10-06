Фото: в Германии бушевал сильнейший шторм, есть жертвы

В Гамбурге вырванное с корнем дерево упало на автомобиль и насмерть придавило находившуюся в нем женщину. Еще одна пассажирка доставлена в больницу. В городе Ной-Карштедт в земле Мекленбург — Передняя Померания погиб водитель грузовика, на который также обрушилось дерево. Еще два человека погибли в Бранденбурге, сообщает DW.

В свою очередь, Bild сообщает о еще нескольких жертвах в Бранденбурге. В общей сложности на данный момент известно о семи жертвах.

Железнодорожная компания Deutsche Bahn полностью остановила движение поездов на севере Германии и в отдельных регионах на востоке страны.

Из-за урагана было временно остановлено предполетное обслуживание самолетов, а также разгрузка прилетевших лайнеров в берлинских аэропортах. Пассажиров прибывших рейсов некоторое время не выпускали из самолетов из соображений безопасности. Кроме того, несколько рейсов были отправлены на запасные аэродромы.