Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Пять человек погибли при взрыве в жилом доме в Латвии

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Взрыв в жилом доме в Латвии. | ФОТО: Läti päästeamet.

В жилом доме, расположенном на территории садоводческого кооператива «ВЭФ-Бикерниеки» в Саулкрастском крае (Латвия), вчера вечером произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек. Об этом агентству BNS сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Взрыв в жилом доме в Латвии. | ФОТО: Läti päästeamet.

ГПСС получила вызов на место происшествия в 20.32.

После взрыва дом обрушился, возник пожар. Разбирая завалы, спасатели обнаружили пятерых погибших.

На месте происшествия продолжают работать пожарные, которые проверяют, не находятся ли под завалами и другие люди.

Причины происшествия выясняет полиция. К выяснению обстоятельств взрыва привлечены также специалисты Национальных вооруженных сил.

Наверх