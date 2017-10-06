Пять человек погибли при взрыве в жилом доме в Латвии

В жилом доме, расположенном на территории садоводческого кооператива «ВЭФ-Бикерниеки» в Саулкрастском крае (Латвия), вчера вечером произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек. Об этом агентству BNS сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.