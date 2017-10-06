Пять человек погибли при взрыве в жилом доме в Латвии
6 октября 2017 г., 09:26
В жилом доме, расположенном на территории садоводческого кооператива «ВЭФ-Бикерниеки» в Саулкрастском крае (Латвия), вчера вечером произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек. Об этом агентству BNS сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
ГПСС получила вызов на место происшествия в 20.32.
После взрыва дом обрушился, возник пожар. Разбирая завалы, спасатели обнаружили пятерых погибших.
На месте происшествия продолжают работать пожарные, которые проверяют, не находятся ли под завалами и другие люди.
Причины происшествия выясняет полиция. К выяснению обстоятельств взрыва привлечены также специалисты Национальных вооруженных сил.