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Фото и видео: как сделать нескучными интерьеры деревянного дома

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ФОТО: gd-home.com

Дом из бревен или бруса может выглядеть, как русский терем, швейцарское шале или американское бунгало. А как сделать внутреннюю отделку и как обставить такой дом, рассказывает gd-home.com.

Правильный дизайн деревянного дома дарит комфорт и чувство теплого домашнего гнездышка, куда хочется возвращаться снова и снова. Редко кто закрывает деревянные стены гипсокартоном или оклеивает обоями. Как правило, в интерьерах таких домов срубы оставлены во всей своей красе.

Фото: gd-home.com.

Какой же стиль использовать для создания правильного интерьера деревянного дома? Ультрасовременный хай-тек или минимализм станут не лучшим решением. А вот кантри или прованс будут очень кстати. Часто используют классический или скандинавский стиль, в которых дерево играет большую роль.

Фото: gd-home.com.

Если же вы хотите получить роскошный интерьер, обратите внимание на арт-деко. В принципе можно использовать любой стиль, главное – правильно его интерпретировать. Профессиональные дизайнеры, например, делают акценты на ярких деталях.

Фото: gd-home.com.

В гостиной и спальне это могут быть красочные шторы, покрывало или подушки, изголовье кровати или детали мебели, на кухне — большой подвесной светильник, фартук из плитки, зеленые растения.

Много фотографий красивых интерьеров смотрите ЗДЕСЬ, а не менее красивое видео - ниже.

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