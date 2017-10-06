Курьез на почте Эстонии: рождественская открытка только сейчас дошла до адресата (фото)

Штамп Почты Эстонии говорит о том, что открытка была отправлена из курессаареской почти в прошлом году 20 декабря, в Таллинн прибыла 21 декабря, а в почтовый ящик Майи Тамм — два дня назад, 4 октября. «Через море приходит быстрее», - говорит жительница Пярну.

Вчера утром она пошла на почту на улице Мальмё, чтобы прояснить ситуацию, но ей не смогли объяснить, по какой причине открытка так долго шла и где она находилась все это время.

Руководитель по связям с общественностью Почты Эстонии Маттиас Кайв от имени предприятия принес извинения за столь долгую доставку. «Видимо, по неизвестной причине данный конверт в какой-то момент пропал из общего потока почты. Однако, даже если речь идет об одном из тысячи писем, относимся к этой пропаже или долгой доставке со всей серьезностью», - заверил Кайв.

Он говорит, что если учитывать общее число писем, количество потерянных очень маленькое.

Кузина Майи пообещала в этом году отправить рождественскую открытку пораньше, чтобы у нее было больше шансов дойти вовремя.