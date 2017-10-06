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Свежая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы

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Отпуск. | ФОТО: Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Колумбию начиная с 546 евро

Туда-обратно из Таллинна в Доминиканскую Республику начиная с 527 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 73 евро

Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 469 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Марракеш начиная со 162 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Лос-Анджелес начиная с 248 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 494 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Аляску начиная с 548 евро

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