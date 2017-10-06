Исследование: Центристская партия может сохранить власть в Таллинне

Согласно опросу, по итогам предстоящих на следующей неделе выборов местных самоуправлений Центристская партия может сохранить безраздельную власть в Таллинне, сообщила BNS в пятницу НКО. Проведенный среди жителей Таллинна опрос показал, что Центристскую партию поддерживают 47 процентов респондентов.

«Результаты опроса не указывают на существенные изменения в управлении Таллинном после выборов, в большинстве округов другим партиям сложно конкурировать с центристскими кандидатами, - сказал аналитик НКО Танель Паас. - Кроме того, у Центристской партии нет проблем с заменой Сависаара в Ласнамяэ, где Михаил Клыварт обещает стать крайне успешным магнитом для голосов».

«У людей прежде всего спрашивали в каком округе они могут проголосовать, а затем представляли им относящиеся к соответствующему округу избирательные списки, где респондентам следовало выбрать определенного кандидата, - сказал Паас. - Целью проводившегося подобным методом опроса было максимально точно отследить ситуацию на участке голосования».

Согласно опросу, Центристская партия набрала бы по всему городу 47 процентов голосов, Партия реформ 15 процентов, Социал-демократическая партия (SDE) 14 процентов, а Консервативная народная партия (EKRE) восемь процентов. Электоральный барьер едва прошел бы Союз Отечества и Res Publica (IRL), за который проголосовали бы пять процентов, за избирательный союз Сависаара и «Деловой Таллинн» проголосовали бы только два процента. В то же время, не исключено, что Эдгар Сависаар пройдет по личному мандату в горсобрание — в Ласнамяэ за него проголосовали бы шесть процентов респондентов.

Метод опроса позволяет определить самых популярных кандидатов в каждом округе. Отметить стоит Михаила Кылварта, которого на Ласнамяэ поддержал бы 51 процент респондентов. В Мустамяэ, согласно опросу, за Таави Ааса проголосовали бы 25 процентов. В Пыхья-Таллинне сильных результатов также добились бы центристские кандидаты — Яну Тоом поддерживают 18 процентов, а Раймонда Кальюлайда 17 процентов. В Нымме по 19 процентов проголосовали бы за Урмаса Паэта и Райнера Вакра.

Turu-uuringute AS по заказу НКО «Институт общественных исследований» провела опрос в интернете в период с 25 сентября по 3 октября, в нем приняли участие 1000 жителей Таллинна в возрасте от 16 лет.