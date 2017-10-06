Поток туристов в Эстонию продолжает расти

Гостиничными услугами воспользовались 263 000 иностранных и 172 000 внутренних туристов. По сравнению с прошлым годом число иностранных туристов выросло на 3 процента, а внутренних — на 7 процентов, сообщил департамент статистики.

Иностранные туристы составили 60 процентов общего числа туристов, всего в августе услугами гостиничных предприятий воспользовались 263 000 иностранных туристов. 78 процентов иностранных туристов прибыли из стран ЕС, 8 процентов из России, а 5 процентов из стран Азии.

165 000 туристов — 63 процента воспользовавшихся гостиничными услугами иностранных туристов — остановились в таллиннских гостиничных предприятиях. За Таллинном по популярности следовали Пярну (10 процентов) и Тарту (7 процентов). 77 процентов иностранных туристов путешествовали с целью отдыха, а 17 процентов были в командировке, остальные посетили Эстонию с иными целями.

40 процентов клиентов гостиничных предприятий были внутренними туристами. В августе услугами гостиничных предприятий воспользовались 172 000 внутренних туристов, из них 67 процентов отдыхали, а 18 процентов были в командировке. В Харьюском уезде остановился 21 процент воспользовавшихся гостиничными услугами внутренних туристов, в Пярнуском 13 процентов, в Тартуском 10 процентов, а в Ида-Вируском уезде и на Саареvаа по 8 процентов.

В августе свои услуги предоставляли 1357 гостиничных предприятий, где были доступны 24 000 номеров и 56 000 койко-мест. Было заполнено 55 процентов номеров и 46 процентов койко-мест. Сутки в гостиничном предприятии стоили в среднем 38 евро, как и в августе прошлого года. В Харьюском уезде сутки в гостиничном предприятии стоили 46 евро, в Пярнуском 37 евро, в Ида-Вируском 32 евро, а в Саареском и Тартуском по 31 евро.