Фото: на Центральную Америку обрушился тропический шторм «Нэйт», есть жертвы

Так, в Никарагуа погибло 11 человек, в Коста-Рике - восемь, в Гондурасе - три. По некоторым данным, еще один человек погиб в Сальвадоре. Семеро человек в Никарагуа числятся пропавшими без вести, передает телеканал NTN24 со ссылкой на данные вице-президента страны Росарио Мурильо.

Власти перечисленных стран проводят эвакуацию населения из пострадавших районов. В Коста-Рике эвакуированы уже тысячи человек. В связи с ураганом власти страны ввели на всей ее территории режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter президент Луис Гильермо Солис. Он также добавил, что четверг и пятница (5 и 6 октября) объявлены выходными.

Также власти Коста-Рики объявили о решении приостановить занятия в школах. Аналогичные меры приняты в Никарагуа.

В Коста-Рике приостановлено железнодорожное сообщение, 5 октября также были отменены десятки авиарейсов. В целях предотвращения несчастных случаев среди туристов закрыты более десяти национальных парков.

Нефтяные компании, работающие в Мексиканском заливе, заявили об эвакуации персонала с платформ. "Нэйт" также повлиял на нефтяные котировки на мировом рынке.

"Нэйт" приближается к побережью США

В настоящее время скорость ветра в эпицентре шторма составляет около 17,8 метра в секунду. По данным синоптиков, "Нэйт" движется на северо-запад - в сторону Мексиканского залива - и, согласно прогнозам, в течение суток окажется вблизи побережья Мексики. При этом ожидается, что мощность шторма усилится и он превратится в ураган, после чего ударит по побережью США.

Первыми из американских штатов, которые могут попасть под влияние циклона, предположительно, станут Луизиана, Миссисипи и Алабама.

В связи с этим на территории ряда американских штатов введен режим ЧС. Он действует в Луизиане, Алабаме, а также в ряде округов Флориды и позволяет властям штатов задействовать дополнительные ресурсы при ликвидации последствий стихийного бедствия. Также к возможному ухудшению погоды готовятся в Миссисипи.

Тропический шторм "Нэйт" сформировался в четверг у берегов Никарагуа. Изначально он пребывал в стадии тропической депрессии, но затем усилился до тропического шторма, передает NTN24.

"Нэйт" стал уже 14-м штормом в Атлантике в этом году, которому присвоено собственное имя. Ранее регион столкнулся с последствиями ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария". Они стали причиной серьезных бедствий в ряде стран и гибели многих людей. Сезон ураганов в Атлантике обычно длится полгода - с 1 июня по 30 ноября.