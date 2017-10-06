Ходатайство о получении ИД-карты через э-систему подали более 10 000 человек

Почти 1400 ходатайств было подано для получения ИД-карты для детей в возрасте до четырех лет. "Мы рады, что родители используют наше веб-приложение для получения ИД-карты ребенку. Это гораздо удобнее, так как не надо приходить в бюро обслуживания вместе с ребенком и тратить время на ожидание в очереди", — сказала главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

По словам Абрам, среди воспользовавшихся э-средой для подачи ходатайства о документе есть представители всех возрастных групп. "Хороший пример показывают те молодые члены семьи, которые помогли своим пожилым родственникам подать ходатайство и этим избавили их от необходимости посещения бюро обслуживания лично", — добавила Абрам.

Сейчас среднее время ожидания в очереди в бюро обслуживания без предварительного бронирования составляет в Таллинне 20 минут, в Тарту 30 минут.

"Если у Департамента полиции и погранохраны уже имеются корректные данные о вас или вашем ребенке, вам для подачи ходатайства надо будет сделать всего шесть движений. В электронной среде ходатайство можно подать в удобное для вас время, будь то раннее утро или поздний вечер. Для аутентифицирования можно использовать ИД-карту, digi-ID, mobiil-ID либо зайти по банковской ссылке. Ходатайство можно подать не только в компьютере, но и через смартфон либо планшет", — сказала Абрам.

Через э-систему Департамента полиции и погранохраны можно подавать ходатайства о получении повторной ИД-карты гражданина Эстонии и ИД-карты своему несовершеннолетнему ребенку, которому ранее документ не выдавался. Рождение ребенка должно быть зарегистрировано в регистре народонаселения Эстонии и хотя бы один из родителей должен являться гражданином Эстонии, которому ранее выдавалась ИД-карта.

Департамент полиции и погранохраны высылает напоминания о том, что время действия удостоверяющего личность документа начинает заканчиваться. Департамент высылает напоминание на адрес э-почты в среде eesti.ee, поэтому следует убедиться, что ваш адрес на eesti.ee перенаправлен на тот адрес электронной почты, которым вы пользуетесь ежедневно.

Для получения готового документа в бюро обслуживания советуют заранее забронировать время посещения на странице Департамента полиции и погранохраны.