Рейтинг лучших дорог в мире: результат Эстонии удивил

Всего в перечне фигурирует 137 государств. При этом выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Свазиленд, Сьерра-Леоне, Уганда и другие экзотические государства, пишет Newsru.com.

На постсоветском пространстве по качеству дорог РФ опередили Азербайджан (36-е место), Литва (37-е), Россия (114-е), Таджикистан (70-е), Грузия (82-е), Армения (85-е) и Латвия (107-е).

Ниже России из бывших республик СССР оказались Казахстан (115-е место), Киргизия (122-е), Молдавия (128-е) и Украина (130-е).

Десятка стран с самыми лучшими дорогами выглядит следующим образом: ОАЭ, Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия и США. А самые плохие дороги, по мнению экспертов ВЭФ, - в Мавритании.